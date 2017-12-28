Два дома по программе переселения из аварийного жилья сдали в Лесозаводске, сообщает Deita.ru со ссылкой на краевую администрацию.

В Лесозаводске прошла торжественная церемония вручения ключей новоселам, получившим квартиры в рамках программы переселения из ветхого и аварийного жилья.

В эксплуатацию сданы два четырехэтажных дома по улице Кирова. Свои жилищные условия улучшили 107 семей, проживавшие до этого в 24 многоквартирных домах, признанных ветхими и аварийными.

«Здорово, что сделан косметический ремонт: приятные обои, новая сантехника, линолеум – заезжай и живи. Думаю, остальное быстро обустроим для комфортной жизни», – поделилась своим первым впечатлением один из новоселов Галина Драч. До этого семья Галины Николаевны много лет проживала в доме барачного типа, без удобств.

Как подчеркнул глава Лесозаводского городского округа Андрей Суханов, с появлением новых домов будет развиваться инфраструктура микрорайона «Дальлес», сюда планируется провести автобусный маршрут.

«Мы очень старались, чтобы люди отпраздновали новоселье до Нового года», – сказал глава Лесозаводска во время церемонии вручения ключей.

По словам начальника управления имущественных отношений Светланы Лукаш, с приемкой этих двух домов в Лесозаводске завершилась реализация программы по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья 2014-2017 годов. Всего за это время около 400 семей городского округа переехало в новое жилье. В очереди на расселение остаются еще 23 дома, признанные ветхими и аварийными.

Как сообщили в департаменте градостроительства Приморского края, на условиях участия долевого строительства введено в эксплуатацию 107 жилых помещений площадью 3,9 тысячи квадратных метров. На строительство было направлено 152,8 миллиона рублей, из них 101,16 миллионов рублей – средства фонда содействия реформированию ЖКХ, 22,7 миллионов рублей – средства краевого бюджета.

Михаил Грач