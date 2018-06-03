В июне жильцы многоэтажек получат новые платежки ЖКХ, сообщает DEITA.RU.

Напомним, в силу приказ минстроя, изменивший форму квитанции, которая была утверждена в 2014 году.

В новой платежке намного больше информации, чем в прежней.



Как пояснили в минстрое "РГ", новая форма платежного документа была разработана из-за переноса расходов на коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме, из состава платы за коммунальные услуги в плату за содержание.



Ирина Петрова