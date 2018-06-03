Правительство РФ нашло новый способ сдерживать цены на бензин, сообщает DEITA.RU.

На совещании у вице-премьера Дмитрия Козака парламентарии обсудили возможность стабилизации стоимости топлива с помощью увеличения экспортных пошлин и введения возвратного акциза на нефть.

Как пишет РИА ФАН, нефтяные компании обязались не повышать цены на топливо, в противном случае российское правительство повысит вывозные пошлины на нефть и дизельное топливо.

Отмечается, что на данный момент конкретных решений по стабилизации цен на бензин еще не принято.

Екатерина Лапкина