Деньги
Источник изображения: «Deita.ru»

Вице-премьер правительства России Ольга Голодец заявила, что в ближайшее время появятся налоговые льготы для малоимущих граждан, сообщает   «Deita.ru».

Как пишет РГ, на данный момент в кабинете министров обсуждаются разные варианты снижения налоговой нагрузки на малообеспеченные слои населения.

При этом Голодец отметила, что сейчас налоговые платежи являются регрессивными. Те,  у кого доход высокий,  могут получить компенсацию, например, в части добровольного медицинского страхования, у людей же с низким доходом такой возможности нет.

Напомним, ранее «Deita.ru» сообщало, что россиянам не придется платить налоговые долги.

Таисия Масина