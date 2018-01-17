Вице-премьер правительства России Ольга Голодец заявила, что в ближайшее время появятся налоговые льготы для малоимущих граждан, сообщает «Deita.ru».

Как пишет РГ, на данный момент в кабинете министров обсуждаются разные варианты снижения налоговой нагрузки на малообеспеченные слои населения.



При этом Голодец отметила, что сейчас налоговые платежи являются регрессивными. Те, у кого доход высокий, могут получить компенсацию, например, в части добровольного медицинского страхования, у людей же с низким доходом такой возможности нет.



Напомним, ранее «Deita.ru» сообщало, что россиянам не придется платить налоговые долги.

Таисия Масина