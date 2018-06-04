Пешеходные переходы планируется приподнять над проезжей частью в России, сообщает DEITA.RU.

Новые переходы, возвышающиеся над дорогой на 10 сантиметров, могут появиться уже в 2019 году рядом с детскими площадками и подъездами.

По мнению разработчиков проекта, данная мера позволит еще больше обезопасить пешеходов, так как, подъезжая к такой «зебре», автомобилисту волей-неволей придется тормозить, как перед лежащим полицейским, пишут Известия.

На данный момент проект находится в стадии разработки, доделать и представить его к обсуждению планируется к концу 2018 года, и только на следующий год ожидается его утверждение.

Екатерина Лапкина