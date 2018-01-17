Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства России разработало новые правила определения размера квартирной платы для жильцов многоэтажных домов, сообщает «Deita.ru».

Теперь собственники квартир будут платить еще и премиальные для сотрудников ЖКХ. Проект соответствующего приказа уже подготовлен. Эти правила будут применяться к тем домам, жильцы которых смогли прийти к единому мнению о размере платы за их содержание. Такое решение можно принять на общем собрании собственников.

В случае, если этим правом не пользуются, то денежные вопросы будут за них решать управляющие компании. Если проект примут, коммунальщики смогут включать в графы «плата за содержание дома» и «текущий ремонт общего имущества» в платежных документах только прописанные в приказе пункты.

Большую часть из них, как пишет МК, составит оплата работы сантехников, маляров и прочих сотрудников УК. Она включает в себя тарифные ставки, компенсацию за особый характер труда, а также премиальные и стимулирующие выплаты. Кроме того, сотрудники УК могут включить сюда же свои расходы на приобретение краски, инвентаря, перчаток и халатов для дворников и других расходных материалов, необходимых для благоустройства дома.

Кроме того здесь будут и расходы на эксплуатацию транспорта, которым пользуются управдомы, и покупка ими топлива для своих машин. Собственникам квартир придется оплачивать износ служебных автомобилей и технические осмотры.

Напомним, ранее «Deita.ru» сообщало, что прокуратура рассказывает, как наказать управляйки за грязные дворы.

Таисия Масина