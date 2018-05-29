Новшества будут внедряться в рабочий процесс таможни с 2018 по 2021 год, сообщает DEITA.RU.

Речь идет об утверждении новых лимитов для беспошлинного ввоза товаров для личного пользования.

По данным пресс-службы ДВТУ, весь 2018 год можно будет ввозить товары на сумму не более 1500 евро и весом до 50 кг без уплаты пошлин. С января 2019 года вес останется прежним, а сумма уменьшится до 1000 евро. С 2020 года сумма и вес ввозимых товаров будут снижены до 750 евро и 35 кг соответственно. А с 2021 года беспошлинно можно будет возить товары на сумму до 500 евро и весом не более 25 кг. Эти нововведения распространяются на на товары, провозимые через границу при путешествии любым видом транспорта, кроме воздушного.

Кроме того, с 2018 года по 2021 год таможенная пошлина за превышение норм беспошлинного ввоза будет поэтапно снижена с 30% до 15% стоимости «перевеса» (но не менее 2 евро за 1 кг).

Таисия Масина