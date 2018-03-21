В одной из поликлиник Арсеньева появились новые информационные стенды. Яркие информтабло извещают посетителей о правилах приема в медицинском учреждении. Но грамотные и внимательные граждане обратили внимание на забавные детали, своим наблюдением они поделились с редакцией DEITA.RU.

Скучая в очереди, люди могут развлечь себя подсчетом грамматических ошибок в описании. Ветераны великой "отечественой" войны, жертвы политических "репресий" и "экстреные" больные обслуживаются вне очереди. Сути послания это не меняет, но образованным гражданам режет глаз такое пренебрежение к русскому языку.





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Василий Кучин