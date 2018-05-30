Сотрудники полиции задержали жителя Уссурийска, подозреваемого в краже денег с банковской карты, об этом DEITA.RU сообщили в пресс-службе МВД России по Приморскому краю.

В полицию обратился 46-летний местный житель с заявлением о краже денежных средств с банковской карты.

Как установила полиция, заявитель после снятия денежных средств оставил карточку в банкомате. Находясь дома, она понял, что забыл карту, когда на мобильный банк стали приходить сообщения о снятии наличных. Общая сумма похищенных денежных средств составила более двух тысяч рублей.

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали ранее судимого 30-летнего местного жителя, который с помощью бесконтактной технологии оплаты совершал покупки в магазинах, используя банковскую карту потерпевшего.

В отделе полиции задержанный дал признательные показания. Возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Ирина Петрова