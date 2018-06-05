Новые улицы появились во Владивостоке по решению комиссии по городской топонимики, об этом DEITA.RU сообщили в городской администрации.

Улица Майора Филипова в честь погибшего в Сирии летчика теперь расположена в районе улицы Русской (от здания № 73ж до пересечения с автомобильной дорогой поселок Новый – полуостров Де-Фриз – Седанка – бухта Патрокл).

Кроме того, две улицы, Курортная и Лоцманская. есть теперь в районе улицы Мысовой. Ливадийская, Майкопская и Облачная, а также Василия Тропинина и Алексея Венецианова появились в поселке Трудовое.

Район Зеленого угла тоже не остался без новинок - улица Зеленый бульвар, о названии для которой попросили представители компании- застройщика, расположилась в районе улицы Нейбута, примерно в 50 метрах от здания № 125 до здания № 135 и далее на юг.

Таисия Масина