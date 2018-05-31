Выделение субсидиий, прозрачность закупок, снижение давления на бизнес - о том, какие меры поддержки оказываются в Приморье малому и среднему предпринимательству, в материале DEITA.RU.

«Приморский край стал лидером в Дальневосточном федеральном округе по обороту розничной торговли, – ее объем составил 377 миллиардов рублей. Также мы лидеры по динамике данного оборота, а среди субъектов Российской Федерации край по этому показателю занимаем 14 место. Второе место среди субъектов Дальнего Востока мы занимаем по индексу продукции сельского хозяйства, объему ввода жилых домов, росту платных услуг населению, индексу потребительских цен, росту реальных денежных доходов населения», – сообщил врио губернатора региона Андрей Тарасенко.

Третье место Приморье сегодня занимает по индексу промышленного производства среди субъектов Дальнего Востока, а среди регионов России, что особенно важно, – шестое. Также Тарасенко отмечено, что объем отгруженных товаров собственного производства предприятиями обрабатывающего сектора в 2017 году составил 217 миллиардов рублей, увеличившись на 25,8%.

По словам главы региона, хорошие показатели достигнуты и в других отраслях. И этот потенциал безусловно будет использован для развития экономики региона, заявил Тарасенко.



По оценкам экспертов, сохранение первенства Приморья среди субъектов Дальнего Востока по уровню развития предпринимательства - результат оказываемых в крае мер поддержки малому и среднему бизнесу.

Во время своего выступления перед приморскими парламентариями, Андрей Тарасенко сообщил, что на данные цели предусмотрено более 120 миллионов рублей. Что позволит оказать поддержку более двум тысячам предпринимателей, а также создать дополнительно 265 новых рабочих мест.

Отметим, на территории Приморского края активно действует ряд мер и институтов поддержки малого и среднего бизнеса. «Вся наша деятельность направлена на то, чтобы создать благоприятную обстановку для приморцев. Когда власть и предприниматель слышат друг друга, качество жизни людей в регионе повышается, край процветает», – акцентировал врио губернатора Тарасенко.



Одним из приоритетов в этом направлении стало исполнение реформы контрольно-надзорной деятельности в сфере предпринимательства.



«Несмотря, на то, что риск от результатов контрольно-надзорной деятельности предприниматели все еще оценивают, как достаточно высокий, стоить отметить, что по результатам последних опросов указанная проблема впервые сместилась на седьмое место, покинув “олимп” проблем, говорит бизнес-омбудсмен Приморья Марина Шемилина.



По оценке Шемилиной, этому способствовало начало реформы контрольно-надзорной деятельности, введение надзорных каникул, риск-ориентированного подхода, сводного реестра проверок, жесткий контроль органов прокураторы за исполнением законодательства в сфере защиты прав предпринимателей. «Слушания наших контрольно-надзорных органов проходят жарко. Радует, что они превратились не только в отчет, но и в профилактические мероприятия», - комментирует она.



Другим инструментом для субъектов малого и среднего предпринимательства стало упрощение доступа к закупкам в Приморье. Так, чтобы бизнесменам было удобнее искать рынки сбыта продукции малого и среднего бизнеса, разработана «Витрина закупок». Это информационный портал, который объединяет на своей площадке всю информацию о планируемых закупках в регионе. По словам врио вице-губернатора Константина Богданенко, участие субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках у госкорпораций – это один из важнейших инструментов нахождения новых рынков сбыта продукции для приморских предпринимателей.







«Вопрос доступности и прозрачности закупок крупнейших заказчиков очень актуален и является одним из основных векторов работы по созданию благоприятного предпринимательского климата в Приморском крае», – отметил Богданенко.



Ранее Администрацией Приморского края совместно с АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» был создан информационный ресурс «Доступ субъектов МСП к закупкам крупнейших заказчиков». На этой платформе отображен перечень товаров, работ, услуг исключительно крупнейших заказчиков федерального и регионального уровня.



Отмечено, что немаловажную роль в удержании лидерских позиций среди субъектов Дальнего Востока по основным показателям развития малого бизнеса сыграл Гарантийный фонд Приморского края. Благодаря деятельности Фонда предприниматели могут без дополнительного обеспечения привлечь финансовые ресурсы по кредитным, лизинговым договорам и договорам банковской гарантии.



Малый и средний бизнес Приморья сегодня – это 101 902 субъекта, из которых около половины – индивидуальные предприниматели. В течение 2017 года число субъектов МСП увеличилось на 2 472 единицы, это примерно 2,5%. Одна из причин – ощутимая поддержка, которую посредством Гарантийного фонда государство оказывает предпринимателям.



Гарантийный фонд Приморского края занял 10 место в стране по объему предоставленных поручительств. В 2017 году план работы перевыполнили на 38%, общая сумма поручительств составила свыше 1,1 миллиарда рублей. Фонд работает с предпринимателями из Владивостока, Находки, Большого Камня, Уссурийска и Дальнегорска, а также сел Черниговка и Андреевка. В прошлом году инвестиции фонда были задействованы в сельском хозяйстве, рыболовстве, животноводстве, медицине, строительстве, гостиничных услугах и торговле.



Как отмечает исполнительный директор Гарантийного фонда Ксения Плетцер, несмотря на значительный объём произведённых фондом выплат, все они были сделаны за счет чистой прибыли, без ущерба его капиталу. Так поддержку фонда в 2017 году получила 181 компания, что почти в два раза превышает показатели 2015 года.



«Такой результат стал возможен, в том числе, благодаря существенному снижению ставок на комиссионное вознаграждение фонда, а также появлению у фонда новых продуктов и финансовых партнёров», – объяснила Ксения Плетцер.



Процесс получения поручительства по кредитам компаний малого и среднего бизнеса предельно прост: «Предприниматель подает заявление в банк, который является партнером фонда. В случае одобрения банком кредитной заявки фонд подключается к сделке. Решение принимается в течение трех дней. После получения одобрения предприниматель, банк и фонд заключают трехсторонний договор поручительства», - говорит Плетцер.

Главное условие – одобрение кредитной сделки со стороны банка – партнера фонда. Важно, чтобы компания являлась субъектом малого и среднего предпринимательства, была зарегистрирована на территории Приморского края, не имела долгов по налогам и не занималась производством и реализацией подакцизных товаров.

Также с 2017 года Гарантийный фонд снизил до минимума ставку за свое поручительство по совместным сделкам фонда с Корпорацией малого и среднего предпринимательства и «Банком МСП» в рамках продуктов «Прямая гарантия, выдаваемая совместно с поручительством Фонда».

По словам исполнительного директора фонда Ксении Плетцер, комиссионное вознаграждение Гарантийного фонда за предоставление поручительства по договорам банковской гарантии снижено с 2 до 0,5% годовых от суммы поручительства. Снижение ставки комиссии распространяется на всех предпринимателей – получателей поддержки фонда.



По данным за первый квартал 2018 года, Гарантийный фонд Приморского края предоставил поручительства 31 субъекту малого и среднего предпринимательства на общую сумму 219,4 миллиона рублей. Это позволило предпринимателям привлечь кредитные средства на развитие в общем объеме 618,4 миллиона рублей.



Еще одна важная задача фонда – повышать финансовую грамотность предпринимателей. Представители фонда бесплатно консультируют обратившихся по вопросам налогообложения и ведения бухгалтерии, открытия бизнеса и программ государственной поддержки, проводят информирующие семинары, помогают собрать необходимый пакет документов.



Только за 2017 году Фонд проконсультировал более 1000 предпринимателей, в том числе в удаленных населенных пунктах. Сегодня организована совместная работа с уполномоченным по защите прав предпринимателей в Приморском крае по отстаиванию интересов клиентов фонда перед кредиторами, введена практика антикризисного управления у клиентов и предоставление им бесплатной юридической поддержки, внедрена система заключения мировых соглашений на выгодных для клиентов условиях.



«Одним из приоритетов развития региона является создание комфортных условий для предпринимательской деятельности, и Администрация Приморского края продолжает активную политику по развитию бизнес-среды и устранению административных барьеров для малого и среднего бизнеса. Одним из основных векторов работы по созданию благоприятного предпринимательского климата в Приморье является доступность и прозрачность закупок крупнейших заказчиков», – отметил вице-губернатор Приморского края Константин Богданенко.



Он напомним, что малый и средний бизнес играет важную роль в развитии Приморья, его оборот составляет почти 60% общего оборота всех предприятий края, поэтому одна из ключевых задач власти – максимально его поддержать.



В Приморском крае необходимо создавать условия для развития малого и среднего бизнеса, который должен стать основой для экономики региона, в особенности для сельских районов и малых городов, - комментирует председатель приморского регионального отделения «Деловой России» Алексей Тимченко.







«Сегодня малый и средний бизнес уже играет в жизни региона, скажем так, стабильно важную роль. По статистике, сегодня малый и средний бизнес дает порядка 40% всего валового регионального продукта в нашем регионе, всего в крае зарегистрировано свыше 100 тысяч таких предприятий, из них свыше 50 тысяч – индивидуальные предприниматели. При этом в ряде случаев – в райцентрах, небольших городах – именно эта сфера деловой активности является основой не только экономики, но и социального благополучия населения – там основные рабочие места и налоговые отчисления. В сфере малого и среднего предпринимательства занято 263 тысячи работников, это почти треть всего экономически активного населения в регионе. В настоящее время на территории Приморского края работает почти 40% всего малого и среднего бизнеса Дальнего Востока. Поэтому мы должны развивать такие лидирующие позиции, создавать условия для того, чтобы сфера малого и среднего бизнеса была стабильной и поступательно развивалась» - заключил лидер «делороссов» Приморья.



Андрей Горюнов