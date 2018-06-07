В России на дорогах планируют сделать новые зоны, сообщает DEITA.RU.

Так, согласно проекту поправок в ПДД от министерства транспорта, на дорогах могут появиться зоны для велосипедистов, зоны с ограничением скорости 20 км/ч и не только.

Помимо этого, планируется новая табличка, которая разрешает парковку для автомобилей дипломатического корпуса.

Еще одно нововведение касается велосипедистов: им разрешат поворачивать налево, если на дороге правая полоса предусмотрена для такого поворота.

В правилах найдется место и запрету: автомобилям запретят остановку или стоянку в пяти метрах от пересечения с пешеходной или велосипедной дорожками.

Эти поправки выложены для общественного обсуждения на федеральном портале нормативных правовых актов regulation.gov.ru.

Авторы поправок уверены, что нынешний знак «жилая зона» не может обеспечить необходимую безопасность.

Ирина Петрова