Две новостройки в селе Покровка Октябрьского района Приморья готовы к заселению. Здесь будут жить дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, сообщили Deita.ru в АПК.

Как сообщили в краевом департаменте градостроительства, жить в двух новых однотипных домах смогут 72 выпускника детских домов края вместе со своими семьями.

«В двух трехэтажных домах – 72 квартиры. Общая жилая площадь каждого дома – около 945 квадратных метров. Проектная документация разработана с соблюдением строительных норм и правил, имеет положительное заключение государственной экспертизы», – отметили специалисты.

Михаил Грач