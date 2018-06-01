Правительство России утвердило изменение к ПДД, которым вводится новый знак "Движение автобусов запрещено", сообщает DEITA.RU.

На сайте кабмина опубликовано постановление, из которого следует, что знак будет действовать с 1 июня по 17 июля.



Знак представляет собой круг в формате запрещающих дорожных знаков, в центре которого изображен автобус. Действовать знак будет от места установки до ближайшего перекрестка либо до конца населенного пункта. При этом ограничение не касается автобусов, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров по установленным маршрутам.

Это сделано в связи ЧМ по футболу в целях соблюдения усиленных мер безопасности и будет устанавливаться в городах, где пройдут матчи турнира - Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре, Сочи, Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде и Саранске.

Ирина Петрова