Накануне многокилометровая пробка образовалась на улице Русской во Владивостоке, сообщает DEITA.RU. Жители города 40 минут ехали на личном и общественном транспорте до дома № 19.

Судя по опубликованному в популярном паблике Instagram видео, автомобильный затор образовался из-за работающих эвакуаторов. Мало того, что горожане припарковали свои автомобили под знаком «Остановка запрещена», так еще на второй из трех полос расположился эвакуатор.

«40 минут простояли в пробке на развязке на Русской. Оказывается, на Русской, 19 поставили знак «Парковка запрещена» и работают эвакуаторы. Да так стараются, что перегородили проезд общественному транспорту, который в свою очередь, перегородил соседнюю полосу», — возмущаются очевидцы.

Екатерина Лапкина