С 1 января 2018 года стоимость проезда в автобусах Владивостока увеличилась с 21 до 23 рублей, сообщает «Deita.ru».

Повышение тарифа на 2 рубля утвердил профильный краевой департамент, несмотря на то, что перевозчики настаивали на 27 рублях минимум, а некоторые депутаты предлагали увеличить стоимость проезда до 28 рублей, утверждая, что "это позволит хоть как-то двигаться вперед - закладывать деньги на обновление транспорта, ремонтировать и так далее".

Жители Владивостока нововведению не обрадовались и, по традиции, разделились на два лагеря. Одни возмущены повышением цен, так как "стоимость растет, а качество езды и салонов - нет". Другие тоже недовольны, но ссылаются на то, что "солярка нынче дороже 98 бензина".

Напомним, ранее «Deita.ru» сообщало, что плата за проезд в автобусах изменится в ближайшее время.

Таисия Масина