В Тихом океане скоро может образоваться настоящий «континент» из мусора, сообщает DEITA.RU.

В северной части океана давно образовалось колоссальное скопление мусора. По словам специалистов, это Большое тихоокеанское мусорное пятно. Пятно потихоньку начало приобретать размеры континента, что в ближайшем будущем может грозить экологической катастрофой.

Его площадь на данный момент в три раза превышает территорию Франции, и пятно продолжает расти. Сегодня стало известно, что площадь загрязнения составляет уже свыше 1,6 миллиона километров, а вес отходов превышает 100 миллионов тонн.

Екатерина Лапкина