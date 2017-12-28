Глава Владивостока Виталий Веркеенко после торжественной церемонии принятия присяги рассказал журналистам о том, как будет строить свою работу, сообщает «Deita.ru».

«Любую работу нужно начинать с погружения, потому как в городе есть комплекс проблем: коммунальные, отсутствие парковых зон, недостаточно хорошая работа (мягко скажем) общественного транспорта. У нас есть масса проблем абсолютно во всех сферах», - отметил Виталий Веркеенко.

При этом новый мэр Владивостока не склонен размениваться по мелочам. «Нельзя бросаться и дергать за все рычаги сразу, не вникая решать какие-то локальные задачи. Решить комплекс задач можно только поняв причины проблем, найдя возможные инструменты для их решения, и выстроив план действий», - рассуждает Виталий Веркеенко.

«Я бы призвал вас не подвигать меня к тому, чтобы быстро бежать и решать точечные задачи. Мы на бегу можем очень многое потерять и не решить действительно очень много важных задач», - заявил журналистам Виталий Веркеенко.

Ранее на торжественной церемонии принятия присяги председатель совета глав муниципальных образований Приморского края, депутат Государственной Думы Владимир Новиков сделал избранному мэру Владивостока Виталию Веркеенко необычный подарок. «Знаю вашу слабость – нелюбовь к ношению галстуков. Но, поскольку вы вступили в высокую должность, галстуки все-таки придется носить», - под улыбки присутствующих Владимир Новиков презентовал Виталию Веркеенко галстук с российской государственной символикой.

Дмитрий Санников