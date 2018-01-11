Глава Владивостока Виталий Веркеенко обещает уделить особое внимание сфере транспортной инфраструктуры, сообщили Deita.ru в городской администрации.

«Владивосток остро нуждается в развитии транспортной инфраструктуры. Необходимо не только привести в порядок все существующие дороги, но и строить новые – объездные, дороги-дублеры, транспортные развязки. Хорошее подспорье в этом деле - федеральный проект «Безопасные и качественные дороги», стартовавший в 2017 году, в который была включена Владивостокская агломерация, и его реализация будет продолжена.

В этом году нам предстоит большой объем работ. Завершение очередного этапа приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» позволит улучшить ситуацию с транспортными потоками и ликвидировать еще ряд аварийно-опасных участков. В рамках последующих планируется внедрять на дорогах города интеллектуальные системы управления дорожным движением и объектами транспортной инфраструктуры. Аналогичное решение – так называемые «умные» светофоры - предлагают и японские эксперты, специалисты компании Nikken Sekkei, разработавшие мастер-план комфортного Владивостока», - отметил глава города.

Михаил Грач