Очередное заседание рабочей группы по подготовке и проведению Международного дальневосточного морского салона–2018 прошло во Владивостоке, сообщили DEITA.RU в краевой администрации.



Председатель регионального отделения общероссийской общественной организации «Союзмаш России» и управляющий директор ПАО «ААК «Прогресс» Юрий Денисенко сообщил, что арсеньевское предприятие намерено участвовать в Морском салоне – готовится представить на выставке вертолёт Ка-52 корабельного базирования.

Международный военно-морской салон – одна из ведущих мировых выставок в области кораблестроения, морского вооружения и судостроения. На протяжении 20 лет он проводился в Санкт-Петербурге при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ. Приморский край в этом году впервые станет площадкой проведения мероприятия.

Морской салон– 2018 объединит более 1500 участников из России и зарубежных стран. Ожидается визит делегаций из Вьетнама, Индии, Индонезии, Китая, Малайзии, Сингапура, Южной Кореи и Японии. В прошлом году в Санкт-Петербурге участниками мероприятия стали 443 предприятия судостроительной отрасли из 31 страны.

Михаил Грач