Временно исполняющий обязанности губернатора Приморья Андрей Тарасенко проехал по нескольким проблемным объектам Лесозаводска перед встречей с депутатами Думы округа, об этом DEITA.RU сообщили в администрации Приморского края.

Один из них – это автомобильный мост через реку Уссури, построенный в 1965 году. Он соединяет две части города, а также ведет к автомобильному пункту пропуска через границу с Китаем — «Марково». Глава региона отметил, что мост нуждается в капитальном ремонте. При этом он находится между участками федеральной трассы, а принадлежит муниципалитету, поэтому его надо передавать на баланс региона, а потом уже ремонтировать по краевой программе.

Помимо моста, на встрече было поднято еще несколько важных вопросов. К примеру, Андрей Тарасенко предложил сделать здесь еще и набережную.



Также обсудили вопрос переноса взрослой поликлиники из старого здания. В старом здании, отметил врио губернатора, можно разместить детскую поликлинику, пациентов в которой меньше, а поликлинику для взрослых перенести в другое место.

Затем Андрей Тарасенко выслушал обращения депутатов. Они подняли вопрос о котельной, которую желательно с дорогого мазута перевести на газ, а также о проблеме с помещением на местном стадионе. Он построен в 2015 году, здесь занимаются школьники и многие жители. Рядом есть здание бывшего депо, которое можно использовать для обустройства теплых раздевалок, а также разместить в нем спортивные секции.

При этом Управление железной дороги на просьбы не реагирует, а собирается передать его линейному отделу полиции. Губернатор пообещал подключиться к вопросу и озвучить пожелание городских депутатов руководству РЖД.

Не осталась без внимания и школа в селе Глазовка. Но в ней нет учителей и поэтому тридцать детей ежедневно возят на учебу в соседнее село Инокентьевка, в деревянное здание с удобствами на улице. Чтобы решить вопрос и снова открыть школу в Глазовке, нужно найти 8-10 педагогов.

Беспокоит депутатов и вопрос капитального ремонта жилых домов. В частности не устраивает дорогостоящая экспертиза для новых крыш, которую фонд проводит каждый раз для типовых домов.

Врио губернатора Андрей Тарасенко пообещал во всем разобраться и заверил депутатов, что лишних трат ни на что не будет.

Таисия Масина