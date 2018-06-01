Продолжается строительство моста через реку Кроуновка в Уссурийском городском округе, сообщает DEITA.RU.

Мост через реку Кроуновка в Уссурийском городском округе был разрушен в результате наводнения, вызванного тайфуном «Гони» в 2015 году. Временная переправа, возведенная рядом с разрушенным мостом, задумывалась как переливная. За это время река несколько раз размывала временную переправу, более 600 местных жителей оставались отрезанными от большой земли.

В конце 2017 года генеральный подрядчик работ – АО «Примавтодор» приступил к строительству нового моста через реку Кроуновка. Длина нового мостового перехода с подходами составит 850 метров, самого моста – 121 метр. Новый мост строят с учетом повышенных гидрологических требований, способный выдержать большой напор воды.

По графику работы завершатся в декабре 2018 года. Как рассказал глава Уссурийского городского округа Евгений Корж: «Мост получится шикарный – с развязками, пешеходной зоной и пандусами для людей с ограниченными возможностями здоровья».

Для предотвращения последствий паводков, в 2017 году администрацией Уссурийского городского округа была проделана большая работа по повышению надежности гидротехнических сооружений. Заключены контракты на проектирование трех дамб «Солдатское озеро», «Семь ветров» и большой дамбы («Инженерная защита от затопления города Уссурийска паводковыми водами рек Раковка и Комаровка»). Выполнены работы по составлению технического задания по большой дамбе по первому этапу проектирования.

В 2018 году планируется получить проектно-сметную документацию и государственную экспертизу на две дамбы («Солдатское озеро» и «Семь ветров»), по большой дамбе будет закончено межевание и планировка территории.

Дмитрий Санников