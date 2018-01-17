Новый мостовой переход появится в Приморье, об этом DEITA.RU сообщили в краевой администрации.

Мостовой переход будет построен на 24-м километре участка автодороги Уссурийск — Раковка — Осиновка в Приморском крае.

По информации департамента транспорта и дорожного хозяйства, 63 миллиона рублей выделено из краевого бюджета на возведение перехода.

«Строительная длина мостового перехода – 520 метров, в том числе самого моста – 24,5 метра. В настоящее время идет подготовка проектной документации строительство начнется после проведения инженерных изысканий», – рассказали в ведомстве.

Предполагаемый срок ввода объекта в эксплуатацию – декабрь 2020 года.

Напомним, ранее DEITA.RU сообщало о том, что началось строительство современного моста через реку Кроуновка в Уссурийском городском округе.

Длина нового мостового перехода с подходами составит 850 метров, самого моста – 121 метр. По словам жителей села Кроуновка, строительство нового моста, который заменит поврежденный тайфуном «Гони», – долгожданное событие.

Екатерина Лапкина