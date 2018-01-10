Бывшего вице-губернатора Приморья Евгения Вишнякова оставили в СИЗО до 10 марта, об этом «Deita.ru» сообщили в пресс-службе Приморского краевого суда.

Ведомство рассмотрело жалобу на решение о продлении меры пресечения Вишнякову сегодня, 9 января.

Напомним, бывший вице- губернатор находится в СИЗО с сентября 2017 года.

Защита обвиняемого в превышении должностных полномочий чиновника считает незаконным его содержание в следственном изоляторе, однако Вишнякова так и не отпустили.

Государственный обвинитель настаивает на том, чтобы оставить Евгения Вишнякова под стражей на время всего судебного процесса. Защита намерена обжаловать это решение.

Напомним, ранее «Deita.ru» сообщало, что защита вице-губернатора Евгения Вишнякова обжаловала его арест