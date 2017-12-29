Первые шесть автомашин скорой медицинской помощи Приморья получили сегодня, 29 декабря, государственные регистрационные номера. Современные автомобили, укомплектованные всем необходимым оборудованием, готовятся к отправке в районы края, сообщили

Как сообщили в департаменте здравоохранения, поставка автомобилей осуществлена за счет средств федерального бюджета. Все они произведены на ГАЗе. Среди новых машин – одна автомашина «Газель NEXT» с задним приводом и пять полноприводных «Соболь 4×4», так называемого «северного» исполнения.

«Машины оснащены системами видеорегистрации, сейфом для хранения лекарственных препаратов, дополнительными приборами отопления, кондиционированием и могут обеспечивать комфортное перемещение как медицинских бригад, так и пациентов. В каждой машине есть дефибриллятор, аппарат искусственной вентиляции легких, ингалятор и другое современное оборудование», – сообщил директор департамента здравоохранения Андрей Кузьмин.

Напомним, что в этом году Приморский край получил 18 автомашин скорой медицинской помощи: 11 автомобилей марки ГАЗ и УАЗ и 7 полноприводных карет СМП класса «В».

Автомобили уже распределены по территориям: по одной машине получат СМП Владивостока, Арсеньева, Дальнегорска, Лазовской, Кавалеровской, Пластунской, Анучинской, Надеждинской, Пограничной, Чугуевской и Яковлевской районных больниц.

Автомашины с полным приводом получат Октябрьский, Красноармейский, Хорольский, Михайловский районы и СМП Спасска-Дальнего. Еще два автомобиля заступят на службу в центральную районную больницу Пожарского района.

Михаил Грач