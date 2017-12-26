237 жителей Владивостока приняли участие в публичных слушаниях по проекту строительства набережной в бухте Федорова. Обсуждение в администрации города, проходившее вчера, 25 декабря, затянулось на два часа и проходило в формате жаркого спора. Но в результате проект был принят – за него проголосовало 120 человек, сообщили Deita.ru в городской администрации.

В начале слушаний на трибуну поднялся директор яхт-клуба «Семь футов» Михаил Ермаков, чтобы рассказать о проекте набережной. Он сразу предупредил, что не является бизнесменом, не получает никакой финансовой выгоды с проекта, искренне любит свой город и хочет сделать для него что-то нужное и красивое. Проект инвестиционный, реализовывать его Михаил Ермаков планирует на собственные деньги. «Я благоустроил территорию рядом с рестораном «Семь футов», построил детскую площадку, которая открыта для всех желающих.









Сейчас хочу расширить береговую линию в бухте Федорова и сделать там красивую набережную. И я не рассчитываю на какую-то прибыль. Просто хочу, чтобы наш город рос и развивался».

Участок, о котором шла речь на слушаниях, находится в так называемой зоне Р-2 – это рекреация с допустимым размещением объектов отдыха, туризма, спорта и развлечений. В проекте есть новая пешеходная набережная с велосипедными дорожками, кафе и детскими площадками. Предусмотрены пандусы для колясок и маломобильных граждан.

Концепция благоустройства понравилась не всем участникам публичных слушаний. Многие выступили за то, чтобы отсыпать пляж песком, поставить шезлонги и дать людям возможность купаться. А делать это на набережной будет невозможно. Некоторые предложили также вынести яхт-клуб за пределы города, объясняя свою позицию тем, что во Владивостоке собственная яхта есть далеко не у каждого. И подобный объект в центре города загрязняет акваторию.







В свою очередь Михаил Ермаков подчеркнул, что частных яхт в клубе гораздо меньше, чем тех, на которых тренируются дети. Более того, клуб регулярно устраивает субботники и очищает море от загрязнений и бытового мусора.

Были со стороны населения и практичные вопросы о наличии парковки и туалетов, которые в проекте не были указаны. Многие горожане переживали, что доступ к воде будет перекрыт, а набережную закроют шлагбаумом. Депутат думы Надежда Телелюева высказала предложение, что нужно провести экологическую экспертизу, и если вода в бухте подходит для купания, то не поддерживать проект с набережной. Авторы проекта заверили, без подобной экспертизы стройка вообще не начнется.

В результате вопрос вынесли на голосование. За строительство набережной в бухте Федорова выступили 120 человек. 81 высказался против. Остальные воздержались. Все рекомендации жителей зафиксированы и будут переданы авторам проекта на рассмотрение.

Михаил Грач