Жители Запорожья установили новый рекорд, вместив в салон автомобиля «Запорожец-968м» 17 человек, сообщает DEITA.RU по материалам РИАФАН.

Участники ретро-автофестиваля «Запорожские врата» организовали ставшие традиционными испытания пассажировместимости легенды советского автопрома – миниатюрной модели «Запорожец-968м».

По словам организаторов фестиваля, за последние два хода запорожцы устанавливали национальные рекорды, размещая 13, а затем 14 человек в салоне малолитражки.

В этот раз участникам удалось побить предыдущие свершения и вместить в салон автомобиля 17 человек

Дмитрий Санников