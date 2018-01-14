Вышедшая в прокат 28 декабря спортивная драма "Движение вверх" собрала более 1,5 млрд рублей, сообщает DEITA.RU.

О сумме кассовых сборов свидетельствуют предварительные данные Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС).





Так, в новогодний уикенд сборы картины составили более 108 млн рублей, а во время второго уикенда - еще почти 634 млн рублей. С момента выхода фильма и до окончания новогодних праздников его посмотрели 428 тыс. зрителей на 28 тыс. сеансов, а за второй уикенд - уже 2,3 млн зрителей. Общие сборы превысили показатель в 1,5 млрд рублей.

Виктор Бруевич