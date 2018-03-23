тюрьма
Источник изображения: «Deita.ru»

Новый вид казни для преступников придумали в США, сообщает  DEITA.RU.

Теперь, наряду с электрическим стулом и ядовитой инъекцией, смертников будут ликвидировать с помощью газа - азота. Этот способ введен для тех случаев, когда сделать смертельный укол по каким-либо причинам невозможно.

Как пишет Блокнот, данный способ гуманный,  быстрый и безболезненный - приговоренный просто заснет. Однако, нашлись и противники данного  метода, они утверждают, что  неизвестно,  как азот будет действовать на осужденных,  ведь ранее этот газ не применялся для казни.

Таисия Масина

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