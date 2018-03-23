23 Март 2018, 03:00
Новый способ казнить людей придумали в США
Источник изображения: «Deita.ru»
Новый вид казни для преступников придумали в США, сообщает DEITA.RU.
Теперь, наряду с электрическим стулом и ядовитой инъекцией, смертников будут ликвидировать с помощью газа - азота. Этот способ введен для тех случаев, когда сделать смертельный укол по каким-либо причинам невозможно.
Как пишет Блокнот, данный способ гуманный, быстрый и безболезненный - приговоренный просто заснет. Однако, нашлись и противники данного метода, они утверждают, что неизвестно, как азот будет действовать на осужденных, ведь ранее этот газ не применялся для казни.
Таисия Масина