Новый вид казни для преступников придумали в США, сообщает DEITA.RU.

Теперь, наряду с электрическим стулом и ядовитой инъекцией, смертников будут ликвидировать с помощью газа - азота. Этот способ введен для тех случаев, когда сделать смертельный укол по каким-либо причинам невозможно.

Как пишет Блокнот, данный способ гуманный, быстрый и безболезненный - приговоренный просто заснет. Однако, нашлись и противники данного метода, они утверждают, что неизвестно, как азот будет действовать на осужденных, ведь ранее этот газ не применялся для казни.

Таисия Масина