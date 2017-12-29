Новый главный тренер "Адмирала" рассказал о главной задаче на сезон, сообщает Deita.ru.

"До этого чемпионата "Адмирал" дважды выходил в плей-офф. Сейчас нам надо снова вернуть зрителя, показав, что хоккеисты полностью в игре и бьются до конца. За последним матчем со "Спартаком" я смотрел из вип-ложи. Было замечено, что некоторые хоккеисты, учитывая все последние проблемы, не хотят играть через не могу. В дедлайн пришли ребята, которые будут выкладываться на все сто процентов", - сказал Разин в интервью "Сапорт-Экспрессу".

"Жалко всех ушедших. Того же Краснослободцева, уехавшего в последний момент. Мотивировать оставшихся криками и запугиванием смысла нет. Они должны понимать, что если не воспользуются оставшимся шансом, то другой возможности закрепиться в КХЛ у них и не будет", - резюмировал новый наставник команды.

Напомним, за последние дни в "Адмирале" произошли серьезные изменения: у клуба сменилось руководство, команду покинули ведущие игроки.

Василий Кучин