Граждане, пребывающие в запасе, в этом году будут призваны для прохождения военных сборов на срок до двух месяцев, сообщает DEITA.RU.

Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин: "Призывать в 2018 году граждан Российской Федерации, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов сроком до двух месяцев в Вооруженных силах РФ, в органах государственной охраны и органах Федеральной службы безопасности".

Как пишет РГ, сборы проводятся в сроки по согласованию с региональными властями - кроме проверочных сборов, которые определяются Минобороны.

Таисия Масина