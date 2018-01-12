Новый законопроект активно разрабатывается для внесения в Госдуму через один-два месяца, сообщает «Deita.ru».

Речь идет о запрете виновным в домашнем насилии приближаться к пострадавшим от их рук. Одним из авторов инициативы является заместитель председателя думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина. По словам депутата, статистика Следственного комитета РФ и МВД о домашнем насилии в России на сегодняшний день не удовлетворительна.

Как сообщает ТАСС, согласно новому законопроекту, в случае зафиксированного факта домашнего насилия, выписывается охранный ордер, "и не тот человек, который подвергся домашнему насилию, уходит из дома и бежит в кризисный или реабилитационный центр, а тот человек, который причинил зло, уходит из дома и не имеет права приближаться к пострадавшему до суда".

Пушкина отметила, что такая система уже действует на территории Белоруссии и Казахстана, и в этих странах статистика домашнего насилия не такая печальная.

Напомним ранее «Deita.ru» сообщало, что известный российский чемпион зверски избил жену.

Таисия Масина







