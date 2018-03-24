Депутаты Госдумы в третьем, окончательном чтении, приняли закон, который исключит управляющие компании из процесса заключения договоров на оказание услуг ЖКХ. Теперь жильцы смогут напрямую сотрудничать с ресурсоснабжающими организациями, сообщает DEITA.RU.

Это можно будет сделать на общем собрании собственников жилья многоквартирных домов. Прямые договоры возможны на поставку водоотведения, отопления, холодного и горячего водоснабжения, а также вывоз мусора.

Как пишут Известия, в данном случае важно избежать появления «двойных» квитанций. Для этого о заключении или расторжении такого договора необходимо уведомить орган государственного жилищного надзора.



Таисия Масина