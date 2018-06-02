С 1 июня 2018 года в силу вступили поправки в Федеральный закон «О связи», сообщает DEITA.RU.

Нововведения затронут до 20 % пользователей сотовых телефонов. Теперь, чтобы пользоваться им и дальше, некоторым из них придется купить новые сим-карты. Речь идет о двух категориях граждан.

Как пишет РИА ФАН, это граждане, которых операторы не смогут идентифицировать, то есть установить, что данный номер зарегистрирован на конкретного человека с настоящими паспортными данными. Имеются ввиду клиенты корпоративных тарифов и те, кто купил сим-карту с рук или взял ее во время рекламной акции.

Один из операторов сотовой связи заверил, что пользующимся корпоративным тарифом не стоит бояться блокировки. Изменения коснутся только способа оплаты телефона: пополнить его баланс можно будет только с расчетного счета компании.

У физических лиц, если сим-карта не была ни на кого оформлена, то и ранее она блокировалась со временем. Система проводила анализ, обнаруживала такой номер и блокировала его.

Таисия Масина