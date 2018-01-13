Госдума рассматривает законопроект, согласно которому работодатель будет вправе отправить работника на тестирование на алкоголь или наркотики, сообщает «Deita.ru».

В случае отказа, сотрудника можно будет уволить. Отмечается, что нынешний Трудовой кодекс позволяет уволить работника, если тот появился на рабочем месте пьяным, однако нет четкого механизма, позволяющего работодателю это доказать.

Единственным достоверным доказательством в данном случае могут быть результаты медицинского освидетельствования. Поэтому депутаты и выступили с инициативой "предусмотреть в трудовом законодательстве право работодателя направить работника на медицинское освидетельствование при подозрениях о наличии у работника состояния алкогольного либо иного вида опьянения. Направление на медицинское освидетельствование должно вручаться работнику под роспись с обязательным указанием даты и времени вручения для прохождения освидетельствования в течение двух часов с момента получения направления".

Если работник отказывается проходить освидетельствование, это так же может послужить причиной для увольнения.

Эти меры, по мнению народных избранников, смогут обезопасить и сотрудников, и работодателей.

Напомним, ранее «Deita.ru» сообщало, что неформальную занятость прикрывают в Приморье.

Таисия Масина