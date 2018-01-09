Глава российского правительства, премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил новые поправки и требования в Правила противопожарного режима, сообщает «Deita.ru».

Речь идет о запрете выбрасывать окурки из окон автомобилей и поездов. Эта мера направлена на повышение безопасности дорог и населенных пунктов. Ожидается, что новые правила защитят от огня охранные зоны железных дорог, а также территории, прилегающие к автомобильным дорогам. Курильщиков, бросающих из окна окурки, ждет штраф в три тысячи рублей.

Кроме того, запрещается курить всем занятым на уборке зерновых и заготовке кормов, около хлебных массивов, скирд сена и соломы. Новые требования затронут как владельцев и арендаторов земельных участков, которые расположены в границах населенных пунктов, так и членов садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений.

Напомним, ранее «Deita.ru» сообщало, что приморцам запретили жечь траву и разводить костры у дорог.

Таисия Масина