Новый завод по переработке молока появится в Приморье

Еще один завод по переработке молока построят на базе семейной фермы в Приморье, сообщает ИА “DEITA.RU” со ссылкой на администрацию края.

Новое предприятие расположено в Уссурийске и готово обеспечивать жителей городского округа свежими молочными продуктами – творогом, сметаной, маслом и йогуртом. Производитель обещает, что цена на продукцию будет доступная. Уже сейчас на территории семейной фермы содержатся 30 красно-перстных и черно-перстных коров, установлены доильные аппараты, есть свои пастбища. Средний надой составляет порядка 30 литров молока в сутки. Через три года, согласно договору, стадо должно увеличиться до 50 голов.

Как подчеркнули в департаменте сельского хозяйства и продовольствия Приморья, мини-завод является грантополучателем по программе «Поддержка начинающих фермеров и семейных животноводческих ферм». Максимальный размер гранта начинающим фермерам составляет до 1,5 миллионов рублей, для семейных животноводческих ферм – до 10 миллионов рублей.

Важность развития регионального сельского хозяйства неоднократно отмечали представители власти на краевом и федеральном уровне. Так, врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко заявил, что сельское хозяйство в крае необходимо поднимать. «Нужно развивать животноводческие комплексы и строить птицефабрики», – считает Андрей Тарасенко.

Ранее Президент России Владимир Путин поставил перед регионами задачу в условиях санкций насытить внутренний рынок качественной и доступной продукцией, а также выйти на мировой рынок.

По информации администрации Приморья, в 2017 году из регионального бюджета на развитие сельского хозяйства в крае направлено 1,5 миллиарда рублей, из федерального – 1,7 миллиарда.





Наталья Алексеева