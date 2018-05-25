Любительскую рыбалку обложат налогом, соответствующие поправки к ФЗ № 166 «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» уже готовит Минсельхоз, сообщает DEITA.RU.

Теперь, если поправки примут, каждый рыбак будет обязан покупать специальный патент. Как рассказали Аргументам недели в Росрыболовстве, проект начали разрабатывать еще осенью прошлого года по указанию правительства. Стоимость патента по задумке авторов инициативы составит от одной до пяти тысяч рублей в год в зависимости от региона. Штраф за вылов рыбы без патента составит один МРОТ.

Попытки ввести данный налог уже предпринимались ранее, однако встречали серьезный отпор со стороны рыбаков, вынуждая правительство отказываться от этой идеи.

Таисия Масина