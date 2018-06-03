Общецерковный сбор средств на нужды беременных и женщин с детьми в сложной жизненной ситуации состоится во всех российских храмах, сообщает DEITA.RU.

Благотворительная акция пройдет по благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла.



"В этот день во всех храмах будет оглашено послание святейшего патриарха Кирилла и проведен сбор на нужды беременных и женщин с детьми, находящихся в кризисной ситуации", — сообщили в пресс-службе предстоятеля Русской православной церкви. Распределением собранных средств займется Синодальный отдел по церковной благотворительности и социальному служению.

Напомним, ранее подобный всероссийский сбор был организован в 2016 году. Тогда верующие собрали свыше 39 миллионов рублей, на которые было создано более 100 новых центров гуманитарной помощи в различных регионах России.

Ирина Петрова

