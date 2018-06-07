О чем спрашивали жители Приморского края Президента России Владимира Путина в прошлом году, вспоминает DEITA.RU.

На «прямой линии» 2017 года приморец Иван Таркин рассказал Владимиру Путину о задержке выдачи «дальневосточного гектара».Он пожаловался, что в феврале он подал документы в земельный департамент, но участок до сих пор не получил.

«Я знаю об этой проблеме, 5 июня мне поступило от Ивана Ивановича заявление, он написал мне, что уже обращался с жалобой и в наш департамент, и в различные федеральные структуры. В этот же день дал соответствующее поручение департаменту имущественных и земельных отношений. Они сейчас этим вопросом активно занимаются», - моментально отреагировал тогдашний губернатор Приморья Владимир Миклушевский.

Школьник из Находки Андрей Боль задал вопрос Путину об угольной пыли. Президент пообещал ребенку посмотреть, как в его городе в этом вопросе организована работа, и постараться «отреагировать таким образом, чтобы людям и экологии ущерб был минимизирован».

К сожалению, полностью проблемы Находки до сих пор не решены. Первый закрытый угольный терминал в Находке должен появиться в 2020 году. Соглашение об этом было подписано несколько дней назад на Петербургском экономическом форуме.

Сегодня, 7 июня в 19:00 по владивостокскому времени, Президент проведет очередную "прямую линию". Программа "Разговор с Владимиром Путиным" выйдет в прямом эфире на федеральных телеканалах. За сутки до начала "прямой линии" президенту поступило уже более 1 миллион 385 тысяч обращений по различным каналам.

Дмитрий Санников