Корреспондент DEITA.RU отправилась автостопом до Восточных Саян и рассказывает о своих приключениях.

На дворе стоял апрель. Во Владивостоке уже приветливо светило солнце, показывали признаки жизни желтые первоцветы, а люди начали стягивать с себя дутые пуховики и шапки. В свои права вступала запоздалая весна. Зимы в этом году у меня было больше, чем достаточно, но в какой-то момент я решила, что продлить ее еще не один месяц не такая уж и плохая идея. Так мы с отважным другом водрузили себе на спину тяжеленные рюкзаки и отправились автостопом до Восточных Саян – южносибирской горной системы, высшей точкой которой является гора Мунку-Сардык (3491 м). По этой вершине проходит граница России и Монголии.





Я расскажу, что такое альпинизм на Саянах и чем еще там можно заняться , если вы не фанат ночевок в минус 20 в лесу; так ли опасен автостоп, как все думают; в каких городах по дороге стоит останавливаться и почему, а в каких никогда не стоит задерживаться и на пару часов; дам много полезных лайфхаков по путешествию автостопом: где лучше останавливать автомобили и чем питаться в дороге, как пережить вынужденную ночевку в лесу без палаток и спальников, как выбираться из больших городов, чтобы продолжать стопить и не только.

Итак, как все начиналось. Самую главную ошибку мы совершили еще до начала путешествия, на этапе сбора рюкзаков. Хоть мы и отправили все снаряжение транспортной компанией, за спиной у меня висело без малого кг 25, а у моего спутника – и того больше. Ни снять, ни надеть это на себя без посторонней помощи было невозможно. Мы рассчитывали на холодные ночевки (а ночи действительно не были теплыми), но увы, и половина вещей нам не пригодилась.





Зато трудностей они нам принесли массу: выбираться из городов с рюкзаками вдвое шире тебя в маршрутках, полных ворчащих дачников, стало для меня настоящей пыткой. Мне бы и хотелось сказать, что мы не помещались с ними в машины, но это было не так. Мы мастерски впихивали увесистую ношу в салон хоть «Куба», хоть «Чайзера». Но одно скажу точно – это далеко не всегда было удобно.

В первый день мы добрались до Хабаровска, сделав пару основных остановок у поворота на Осиновку, в Спасске-Дальнем и у Шмаковки. Выезжать из Владивостока советую из с. Вольно-Надеждинское, предварительно добравшись туда на рейсовом автобусе. Потому что первое и самое главное правило автостопа – никто не останавливается в черте города (по крайней мере до тех пор, пока не закончатся постройки). Вообще приготовьтесь к тому, что отныне из всех городов придется уезжать сначала на автобусе в близлежащее село, а только потом протягивать руку на трассе.





Еще один важный момент – если вы оказались в городе поздно ночью, то выхода у вас только два: слезно умолять водителя довезти вас по нужному адресу или вызывать такси. Если вы хотите сделать путешествие максимально бюджетным, то вариант с такси не самый лучший. Но, к счастью, Хабаровск – не Владивосток и платить 350 рублей за 10 км пути не придется. За 200 рублей вполне можно добраться практически в любую точку города (если у вас нет багажа размером с дом, как у нас).





Двигаться по Приморью приятнее всего. Во-первых, вы еще на домашней территории. Во-вторых, наличие большого количества населенных пунктов делает маршрут более безопасным. С собой обязательно нужно взять домашнюю еду – это последний раз, когда вы нормально питаетесь в ближайшую неделю. Кстати, о еде. Как только начнет казаться, что вы еще успеете остановиться где-нибудь в кафе или магазине, гоните эту мысль прочь и идите за покупками сразу, как только появляется возможность. Потому что в самый нужный момент на пути может не оказаться абсолютно ничего, или у водителя может не оказаться времени на остановки – горький опыт.





И последний очевидный совет, о котором все забывают. В самом начале забыла и я, но позже исправилась. Это – укладка рюкзака. Фонарик, телефон, салфетки, еда и вода, теплые вещи первой необходимости кладутся в место, где их можно легко и быстро достать. Ни одну водителю не захочется стоять на трассе, ожидая, как вы полчаса копаетесь в поисках шоколадки.

Водители в Приморье сменялись нередко, однако по-настоящему запомнился мне только один. Мало того, что страшновато было поглядывать на спидометр, ведь ехали мы уже по кромешной темноте, так еще и постоянные его попытки залезть в телефон заставляли меня вздрагивать, когда я наблюдала, как машину время от времени кренило к леерам. Я решила, что лягу спать, чтобы глаза мои этого не видели. Но в случае, если вам становится действительно не по себе – не стесняйтесь об этом говорить, лучше пересесть на другой автомобиль, чем подвергать себя такому стрессу. С этого момента водители будут попадаться самые разные, но нам повезло – со всеми остальными я чувствовала себя очень уверенно.

Мария Терещенко