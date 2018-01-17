Гора Морозная, более известная как горнолыжная база «Морозная», на Камчатке вошла в перечень главных зимних курортов, сообщает DEITA.RU. Список главных зимних курортов страны подготовил журнал National Geographic Traveler.

«Чтобы раскататься, лучше выбирать гору Морозная — там единственная в этих краях креселка и несложный фрирайд между корявыми розоватыми берёзами. Камчатка — главное в России место для хелиски, уже пару десятилетий привлекающее самых продвинутых лыжников планеты. Полуостров буквально утыкан коническими сопками, по зиме покрытыми снегом. Но забираться в дикую глушь не обязательно — даже неподалёку от Петропавловска-Камчатского можно съехать в кратер активного вулкана или на обледенелый пляж Тихого океана. С середины апреля, когда завершается сезон хелиски, и до начала июня на Камчатке устраивают ски-туры. А пять лет назад появилась и комбинация «сейлинг-бэккантри» — когда к началу лыжного подъёма в горы доставляют на парусном катамаране», — пишет National Geographic Traveler.

Напомним, ранее DEITA.RU опубликовало материал, в котором приморцы дали оценку горнолыжному отдыху в крае. Так, в список приморских горнолыжных баз вошли «Комате», «Лесная Поляна», «Восток», «Штыковские пруды».

Екатерина Лапкина