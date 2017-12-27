Руководители сферы здравоохранения Приморья подвели итоги года работы и поделились ими в ходе пресс-конференции в администрации края, сообщает «Deita.ru".





По словам вице-губернатора Павла Серебрякова, в данный момент дорабатывается план социально экономического развития Приморья, который должен быть полностью интегрирован во все федеральные программы, в том числе и здравоохранения, куда будут входить все медобъекты. Это позволит краю сделать качественный прорыв в области медицины.





«К сожалению, эта долгая бюрократическая работа - достаточно тяжелая, связанная с выделением федеральных средств. Что-то получилось, что-то подбуксовывает. Организационные вещи получаются, слава богу, инфраструктурные идут тяжелее», - посетовал Серебряков.





«В здравоохранении, к сожалению, так не бывает: подошел к выключателю и свет зажегся. Здравоохранение – это выстраивание механизмов взаимодействия, выстраивание маршрутизации, на которые необходимо время. Система сама привыкает к этому, эффект может быть через два–три года» - поддержал коллегу глава департамента здравоохранения Андрей Кузьмин.





Тем не менее, процессы, запущенные в отрасли два-три года назад, уже сейчас начинают давать результат, уверены чиновники. К примеру, в части снижения смертности по краю - на 703 человека. «Много это или мало – считаю, что много. Это хороший позитивный момент», - заметил Андрей Кузьмин. «У нас снижается смертность по всем основным классам. В том числе, онкологии», - поддержал Павел Серебряков, отметив, что немаловажную роль в этом сыграло введение онкологического скрининга в автопоезде «Забота»: «Мы стараемся найти пациента на самых ранних стадиях заболевания, чтобы понимать, что с ним затем делать».





Вместе с тем, в вопросе лечения онкозаболеваний продолжает существовать главная инфраструктурная проблема – сдача специализированного диспансера.





«К большому сожалению, динамика не такая, как хотелось бы. Только сейчас начинается первый этап монтирования оборудования, которое призвано как раз выявлять онкозаболевания. Поэтому сейчас мы где-то своими силами справляемся, а где-то направляем людей в другие регионы на лечение», - сообщил вице-губернатор, напомнив, что главой региона поставлена задача запустить работу диспансера к марту 2018 года.





Пока же ведется открытие первичных онкологических кабинетов на базе действующих поликлиник. В этом году соответствующим оборудованием оснащено три владивостокских учреждения – поликлиники №1, №6 и №9.





Кроме этого, чиновники сообщили о возможности получать высокоэффективные методы лечения при заболеваниях прямой кишки, желудочно-кишечного тракта, выявлять рак шейки матки и заболеваний органов дыхания.





В части повышения эффективности по выявлении заболеваний органов дыхания, врио губернатора Тарасенко принял решение о выделении 300 млн. рублей, которые пойдут на закупку рентгеновского оборудования – маммографов и флюорографов.





«В этом смысле, мы не идем по пути закупки дорогостоящего оборудования, а насыщаем первичное звено основными видами оборудования. Для того, чтобы на этом уровне сформировать методы, которые, к сожалению, в некоторых муниципальных образованиях края забыты» - сообщил глава департамента Андрей Кузьмин, отметив, что речь идет о переходе на цифровое оборудование.





«Допустим, в Тернейском районе не нужно будет врача рентгенолога, делающего снимки. Как это выглядит на примере теле-ЭКГ. Существует экспертное мнение, были случаи, когда бригада врачей, выезжающих в какую-нибудь деревню, отсылала снимки ЭКГ. А во Владивостоке их расшифровывали и давали точный диагноз. Это позволяет вывести медицинскую помощь на необходимый пациенту этап».





Помимо радикальной замены оборудования, в Приморье активно идет процесс информатизации медицинских услуг.





«Задача - начать с тех этапов, которые почувствуют на себе люди. Это запись к врачу, электронная карта пациента, единый колл-центр, с разделением регистратуры» - рассказал вице-губернатор.





Отдельно чиновники поделились перспективным планом создания во Владивостоке, на базе роддома №2, Центра паллиативной помощи.





«К марту прорабатывается проект для детального ремонта и переоснащения под эти нужды. Это будет не хоспис в чистом виде, но там будет оказываться помощь, которая в крае, безусловно, страдает» - сообщил Андрей Кузьмин.





В целом, с момента того как здравоохранение стало краевым, прошло всего четыре года и процесс передачи этих полномочий от муниципалитетов был достаточно сложный, заявил вице-губернатор Павел Серебряков.





«Передали не самое лучшее. На момент передачи, для того, чтобы просто привести в чувство сеть здравоохранения, просто отремонтировать, требовалось 7 млрд рублей. (На ремонт приморских медучреждений в 2018 году выделено 235 млн. рублей). Мы получили проекты учреждений 50-80 годов, построенных по старым нормам. Разом все изменить нереально, но мы к этому движемся. Каждое учреждение у нас имеет свой план развития. Не только в плане нового оборудования, хотя сейчас медицина в плане технологий движется семимильными шагами, - мы стараемся этому соответствовать».

Андрей Горюнов