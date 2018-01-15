Депутат Государственной думы России Вячеслав Лысаков рассказал, что автомобили могут подорожать на российском рынке в 2018 году, сообщает DEITA.RU.

Как пишет РИА ФАН, депутат считает, что рост цен на транспортные средства может достичь отметки в 17 %.

«Я боюсь, что 17% — это не совсем точная цифра, и играет в этом роль, прежде всего, соотношение валюты и рубля», — заявил депутат.

Он напомнил, что утилизационный сбор правительство РФ собирается увеличить еще больше, соответствующие документы уже в Государственной думе.

Ирина Петрова