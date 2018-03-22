Что может стать причиной пожаров в Приморье и ждать ли нам тайфунов, рассказал начальник Примгидромета Борис Кубай на пресс-конференции, сообщает DEITA.RU.

«Есть один очень важный момент - пожары. Сейчас осадков приличных пока не ожидаем, пожароопасность может снова активизироваться» - заявил Борис Кубай.

То, что во Владивостоке недавно выпало невероятное количество снега, вряд ли может как-то улучшить ситуацию.

«Больше всего снега выпало во Владивостоке. Если вы едете в Находку, там сразу видно, что его совсем другое количество, если на запад, то там тоже видно, что это не те снегозапасы, которые у нас часто бывают. И он может просто быстро сойти, и сухая трава превратится в очень хорошую подпитку для пожаров», - заметил Борис Кубай.

Что же касается тайфунов, то руководитель Примгидромета выразил надежду, что их будет намного меньше, чем в прошлом году.

«Прошлый год у нас был одним из рекордсменов по количеству тайфунов в Тихом океане – их было 27. Я такого не помню более, чем за 40 лет работы. Чисто интуитивно мне хочется надеяться, что это был рекорд и в этом году их будет гораздо меньше. Чем меньше их будет , тем меньше вероятности, что нам что-то "достанется".

С другой стороны, в последние годы нам угрожают не столько даже сами тайфуны, сколько атмосферные фронты тропического происхождения, которые сначала выходят на Китай. Они формируются за счет того, что туда попадают тайфуны, потом они исчезают, но воздушная масса никуда не девается. Дальше все это переваливается к нам, но при этом наблюдается часто блокировка: с Охотского моря антициклон сдерживает перемещение из Китая к нам, и они на границе "зависают". Но фронт может прорваться на границе. Ситуация эта очень опасна тем, что она труднопрогнозируемая и часто повторяется. А тайфун, как минимум один, в год нам надо ожидать. И самое печальное, неизвестно, на какой район он ударит», - сказал Кубай.

Влада Золотова