Где-то «сидит» в памяти поговорка – как встретишь Новый Год, так его и проведешь, потому к этой дате все стараются подходить с особой тщательностью, сообщает «Deita.ru».

Так же, как и к желанию начать все с «чистого листа», с понедельника, с Нового Года… В этом случае хочется напомнить особо – что наступивший, 2018 –ый – наиболее подходящее для этого время. Так как Новый год начался как раз с понедельника.

«Deita.ru» выяснило, какими были самые необычные встречи главного праздника. Приморцы, по их словам, отвечали «правдиво и с радостью».

Жительница Владивостока Арина рассказала о своей самой незабываемой встрече Нового года.

«Это был самый громкий и веселый праздник, - рассказала собеседница, - куча хлопушек, которые, казалось, «взрывались» все одновременно и такая же громкая музыка. И это правда – итальянцы действительно, выбрасывали из окна свои старые вещи. Причем среди них были довольно громоздкие – на моих глазах со второго этажа выкинули телевизор и кресло. И из соседних окон тоже что-то летело, а улочки в городе – узкие и можно запросто попасть под «град» летящих вещей. Прижались к дому, так и простояли минут двадцать, пока все не стихло. Но было очень весело!

Мне безумно понравилось, когда в новогоднюю ночь практически из каждого окна светили огоньки зажженных свечей – так романтично и красиво. После наши итальянские друзья рассказали нам, что это – давняя традиция: считается, что если зажечь свечу и поставить ее на подоконник, чтобы в окне стекла отражался огонь, то это принесет богатство и удачу в новом году».

Житель Артема Николай рассказал про самую экстремальную встречу Нового года.

«С этого момента я перестал верить в приметы типа «как новый год встретишь, так его и проведешь». Хотя в тот раз мне было не до шуток, так как попал в милицию. Да, провел Новый год в отделении Первореченского РОВД.

Это еще в советское время было, 31 декабря вечером, я стоял на остановке такси. Да, во Владивостоке были такие остановки, потому как о сотовых телефонах тогда и слышали. А новомодной «штучкой» был пейджер. Сейчас, наверное, о нем никто и не знает (улыбается).

Для тех, кто впервые слышит это слово, пейджер – такая коробочка, на которую приходили сообщения, и ты был всегда на связи. Помнится, крепил его за ремень и очень гордился, когда пейджер «пищал». Значит, пришло сообщение, которое можно было с умным видом прочитать, хотя писали всякую чушь. Для нас это была такая игрушка.

Так вот, стою на остановке, через пару человек должна уже моя очередь на такси подойти. Вдруг подходит парень и просит – посмотри за сумкой, надо в одно место сбегать. В туалет то есть. А через пяток минут милиция скрутила. Привезли в отделение вместе с этой сумкой, и тут как раз этот пейджер «запищал». Милиционер взял его, а там сообщение – «все четко, бери товар и к нам». Мне-то написали, чтобы я выпивку взял… Так что пришлось ночь в отделении провести. К счастью, к утру все выяснилось.

Но в ту ночь я как раз встретил свою будущую жену – она была практиканткой и ее тоже заставили работать в Новый год. Вот такая встреча».

Жительница Уссурийского района Светлана Ивановна рассказала, что самой необычной встречей стал Новый год в Сочи.

«Точнее, решение поехать туда его встречать. Совершенно спонтанное. Но так получилось, что рейс задержали и все встречали Новый Год в самолете. Вначале расстроилась, конечно, но получилось все здорово – и пели, и пили, и хором, и отдельно. Оказалось, что «соседи по самолету» - замечательные и веселые. Никто не буянил, как сейчас».

Мария и Ирина, студентки из Владивостока, рассказали, что самый лучший Новый год провели пару лет назад.

«Было столько фейерверков, петард и хлопушек. И сами запускали тоже. На улице отмечали, на центральную площадь ходили. Сидеть дома и в клубах – надоело. Это был самый классный Новый год! Открыли шампанское, тут же, на улице выпили, потом пошли кататься на коньках, затем с горки.. Так до утра и веселились».

Андрей Петрович рассказал о том, как встретил праздник в длительном рейсе.

«Раньше елки на судне не было, это сейчас можно их купить в магазине – бери, не хочу – искусственных елок полно.

Наш боцман всегда оставлял про запас одну метелку. За неделю до Нового года он ее разобрал и отсортировал прутья метелки, в ручке просверлил дырочки тонким сверлом и вставил туда прутья, чтобы получилось что-то наподобие дерева.

Потом все покрасил зеленый цвет. Так у нас появилась на судне новогодняя «ель», которую украсили припасенными игрушками. На камбузе приготовили праздничный ужин, все собрались в кают-компании, где была установлена елка, и капитан всех поздравил с Новым годом. Друг другу мы желали хорошего года. Так и получилось. Это был самый незабываемый Новый год в моей жизни».

Напомним, ранее «Deita.ru» сообщало, как во Владивостоке провожали 2017 год.

Инна Эстрина