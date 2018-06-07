В ближайшее время и в первой половине завтрашнего дня во Владивостоке ожидается сильный дождь, сообщает DEITA.RU со ссылкой на городскую администрацию.

Так, по прогнозу, ночью и в первой половине дня пятницы, 8 июня, во Владивостоке ожидается дождь, временами сильный с количеством 15-25 мм.



Всем службам жизнеобеспечения города дали команда находиться в готовности к ликвидации последствий, вызванных этими неблагоприятными погодными условиями.

В мэрия отметили, что руководители предприятий всех видов собственности должны организовать дежурства ответственных лиц, создать запас ГСМ, материалов, запасных частей, провести мероприятия для борьбы с подтоплением территорий и сооружений.

При выпадении значительного количества осадков возможен сброс воды из Богатинского и Пионерского водохранилищ и, как следствие, подтопление пойм рек Седанка и Богатая. В целях безопасности гражданам лучше не находиться в данных районах в этот день.

Обо всех нарушениях в работе городского хозяйства следует сообщать оперативному дежурному ЕДДС Владивостока по телефону 2-222-333.

Ирина Петрова