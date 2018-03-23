В России тенденция на дальнейшее снижение ипотечной ставки не только сохранится в этом году, но и побьет новые рекорды, сообщает DEITA.RU. Об этом заявил Герман Греф, занимающий пост главы российского Сбербанка.

Как рассказал бывший министр экономического развития и торговли России, снижение ставок продолжится в Центробанке, а значит, есть возможность снижать и ипотечную.

Как пишет компания ЦИАН, существует значительная зависимость между размерами ставки и спросом россиян

Ранее прошла информация о том, что далеко не все приморцы знают, что факт погашения долга по ипотечному кредиту не дает права владельцу этой недвижимости распоряжаться своей собственностью. Прекращение ипотеки должно быть оформлено в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав, а именно в Росреестре.

Екатерина Лапкина