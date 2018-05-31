Сезон тайфунов, который начался в январе будет набирать привычные летние обороты, об этом DEITA.RU сообщили в Примгидромете. В начале июня в Тихом океане образуется четвертый в 2018 году тропический шторм.

Особенности атмосферной циркуляции начала июня и прогнозируемое ослабление тихоокеанского антициклона дают возможность предположить, что тайфун будет набирать силу и к концу первой декады выйдет к южным Японским островам.

Обычно к началу июня в Тихом океане образуется два-три тайфуна, иногда их число достигает шести. В 2016 году первый тайфун образовался в июле.

DEITA.RU следит за развитием событий.

Екатерина Лапкина