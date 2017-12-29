Россиян предупредили о риске распространения птичьего гриппа в Южной Корее, сообщает «Deita.ru».

Как отметили в Роспотребнадзоре, россиянам, которые планируют поездку на Олимпийские игры в Пхенчхан, должны помнить о риске распространения этого гриппа.

По словам специалистов, с ноября на территории Южной Кореи "зарегистрирована вспышка птичьего гриппа на нескольких утиных фермах".

Россиянам рекомендуюь сделать необходимые прививки, избегать контакта с птицами в домашних хозяйствах, на рынках, открытых водоемах и в зоопарках. При появлении первых признаков необходимо обраться к врачам.

Ирина Петрова